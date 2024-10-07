Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar devam ediyor.

Millet bahçesindeki çim ekimi ve bakım çalışmalarını inceleyen Çolakbayrakdar, ekiplerden bilgi aldı.

Kayseri'nin sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerime daha güzel hizmetler verebilmek için yeni yaşam alanları inşa edip hizmete sunuyoruz. İlçenin dört bir yanında sosyal yaşam alanların sayısını artırarak, Kayseri’ye yeni bir soluk katıyoruz. Bunlardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi'ndeyiz. Kayseri'mizin en güzel manzarasına sahip noktayı daha da yeşillendirmek için çim ekimi ve bakım çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde bu bölgeyi güzelleştirecek ve yeşillendirecek yeni ve farklı bitki ve ağaç dikimlerine de başlayacağız."