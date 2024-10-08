Kayseri'de 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan toplam 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadın hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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