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        Kayseri'de 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 00:52 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:52
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        Kayseri'de 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan toplam 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadın hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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