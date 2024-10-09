"İkinci bahar"larında öğrendikleri okuma yazma sayesinde hayatları kolaylaştı

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de çeşitli sebeplerden okula gidemeyen kadınlar, Hacılar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde açılan kurs sayesinde okuma yazma öğreniyor, hayatlarını kolaylaştırıyor.

Çocuk yaşta halı dokuyarak veya bağda bahçede çalışarak ailelerine destek olmak zorunda kalan ilçedeki kadınlar, yıllarca okuma yazma öğrenmenin hasretini çekti.

Günlük yaşamlarında otobüse binerken, fatura yatırırken, banka işlemlerini yaparken veya telefon kullanırken başkalarına ihtiyaç duyan kadınlar, bu durumdan kurtulmak amacıyla Aile Destek Merkezi'nde açılan kurs sayesinde okuma yazmayı öğreniyor.

"Okumayı çok istiyordum ama maalesef olmadı. Çok istiyordum, amacıma kavuştum. Hep çocuklarıma bağımlı oluyordum, bir yere gidemiyordum. Şimdi kendi işimi kendim yapıyorum, istediğim yere tek gidebiliyorum. Komşum sayesinde burayı öğrendim. Torunlarım çok istedi. Okuma yazma öğrendiğim için mutluyum."

Kursiyerlerden 70 yaşında Hatice Deveci, AA muhabirine, çocukken okula gitmeyi çok istediğini ancak bunu gerçekleştiremediğini söyledi.

67 yaşındaki Hikmet Doğan da bu yaşına kadar okula gidememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Okumayı çok istediğini vurgulayan Doğan, "Babam geçmişte okula göndermedi. Ben halı dokurdum. Çok küçükken halı dokumaya başladım. Diğer zamanlarda ise bağda bahçede çalışırdım. İstedim ama okutmadılar. Burayı duyunca canla başla geldim. Adımı okuyorum, telefonu kullanıyorum, çarşı pazarda işimi yapıyorum. Burada öğrendiklerim bana yetiyor, devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

57 yaşındaki Şenay Kefkir ise çocuk yaşta babasını kaybettiği için ailesine destek olmak zorunda kaldığını ve bu yüzden okula gidemediğini söyledi.