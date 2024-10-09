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        Erciyes Üniversitesinden Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği'ne destek

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:35
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        Erciyes Üniversitesinden Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği'ne destek
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ERÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Musa Oktay Kayırga, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Dernek Başkanı Ekrem Çalgın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Törende konuşan Altun, imzalanan protokolde disleksiye karşı farkındalık oluşturmayı, disleksili bireylerin daha kaliteli eğitim almalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

        Tüm insanlığa değer katacak projelerde var olmaya gayret gösterdiklerini belirten Altun, "Üniversitelerin aslında odak konuları arasında toplumsallaşma, topluma, insana değer verme ve eğitim öğretim süreçleri tabi ki milli eğitimimizde ve derneklerimizde olduğu gibi bizim de en önemli başlıklarımız arasındadır. Bu süreçte bizlere düşen sadece Kayseri’de değil, ülkemizde ve hatta tüm insanlığa değer katacak bu tip projelerde var olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Erciyes Üniversitesinin bilimin ve ilimin merkezi olduğunu aktaran Esen de şunları kaydetti:

        "Biz bilgiyi yitik malımız olarak kabul ediyoruz ve onu nerede bulursak nerede olduğuna inanırsak almaya ve oraya doğru koşmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımız da bizim en önemli hedeflerimizden biri. Toplumda hangi alanda eğitime ihtiyaç duyan çocuğumuz varsa milli eğitimin ilgi alanıdır. Dolayısıyla onlara daha güzel eğitimi nasıl taşıyabiliriz, üniversitenin yani bilimin ışığında onların rehberliğinde bu süreci nasıl yönetebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz."

        Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Ekrem Çalgın ise dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek protokolün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

        İmzalanan protokol ile ERÜ öğrencilerine verilecek eğitimlerle toplum ve öğrencileri bilinçlendirmek, disleksi öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık yaratmak ve Kayseri'de görev yapan öğretmenlere yine ERÜ iş birliği ile eğitim programı planlanarak, öğretmenleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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