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        Kayseri'deki trafik kazasında 1 öğretmen öldü, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı

        Kayseri'de kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetti, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:42
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        Kayseri'deki trafik kazasında 1 öğretmen öldü, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'de kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetti, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı.

        A.Ö. idaresindeki 38 HP 824 plakalı kamyon Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda Y.K'nin kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nin hayatını kaybettiği belirledi.

        Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazada ölen H.K. ile yaralılardan O.M, C.Y. ve Ö.Ç'nin Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.

        Öte yandan öğretmenlerin okul çıkışı otobüs beklerken, hafif ticari araca bindikleri iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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