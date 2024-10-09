Kayseri'deki trafik kazasında 1 öğretmen öldü, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı

Kazada ölen H.K. ile yaralılardan O.M, C.Y. ve Ö.Ç'nin Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen H.K'nin hayatını kaybettiği belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetti, 3'ü öğretmen 5 kişi yaralandı.

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