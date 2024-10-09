Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nın tanıtımı için çalışma yapılacak

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nın tanıtımı amacıyla çalışma yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan ilan edilen İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarının yer aldığı toplantıda ele alındı.

Bu kapsamda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile doğaseverlerin ilgi gösterdiği bölgede, çalışma yapılması kararlaştırıldı.