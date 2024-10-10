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        Yahyalı ilçesine 15,5 milyon lira altyapı yatırımı

        Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Yahyalı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını daha güçlü hale getirmek için 15 milyon 501 bin liralık yatırımı hayata geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:25
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        Yahyalı ilçesine 15,5 milyon lira altyapı yatırımı
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        Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Yahyalı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını daha güçlü hale getirmek için 15 milyon 501 bin liralık yatırımı hayata geçiriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesi Kirazlı ve Derebağ mahallelerine içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı imalatı yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi bir ucundan diğer uca sağlıklı ve kaliteli altyapı ile donatmak için gayret ettiklerini ifade etti.

        Büyükkılıç, Derebağ ve Kirazlı mahallelerinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının rehabilitasyonu ve terfi hattı yapımı ile mevcut kanalizasyon hatlarının rehabilitasyonu, kolektör ve şebeke hattı yapımı işi kapsamında KASKİ'nin çalışma yürüttüğünü belirtti.

        İki mahallede 2 bin 600 metre kanalizasyon hattı, 6 bin 400 metre içme suyu hattı olmak üzere toplam 9 bin metre hat imalatı çalışması sonucu 15 milyon 501 bin TL'lik yatırımın söz konusu olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Burada rakamların hiçbir önemi yok. Önemli olan orada ihtiyaç ne ise ona göre bir planlama yapılması. Çok şükür işler hızlı bir şekilde ilerliyor. Nerede ihtiyaç varsa KASKİ orada. Çalışmalarımız tamamlandığında hem Kirazlı hem de Derebağ mahallelerimizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı daha kaliteli yapıya kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Kayseri için yatırımlarımız sürecek."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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