Yahyalı ilçesine 15,5 milyon lira altyapı yatırımı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Yahyalı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını daha güçlü hale getirmek için 15 milyon 501 bin liralık yatırımı hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı ilçesi Kirazlı ve Derebağ mahallelerine içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı imalatı yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi bir ucundan diğer uca sağlıklı ve kaliteli altyapı ile donatmak için gayret ettiklerini ifade etti.