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        Kayseri'de balık tuzaklarında kurtarılan 1500 yavru kerevit suya bırakıldı

        Kayseri'de kaçak avlanan balıkçıların tuzakları ele geçirildi, kurtarılan balıklar suya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 21:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:09
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        Kayseri'de balık tuzaklarında kurtarılan 1500 yavru kerevit suya bırakıldı
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        Kayseri'de kaçak avlanan balıkçıların tuzakları ele geçirildi, kurtarılan balıklar suya bırakıldı.

        Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

        Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nda, 550 metre "hayalet ağ" ile 800 balık tuzağı ele geçirildi.

        Ekipler tuzaklardan kurtarılan 1500 yavru kereviti canlı olarak suya geri bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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