Kayseri'de balık tuzaklarında kurtarılan 1500 yavru kerevit suya bırakıldı
Kayseri'de kaçak avlanan balıkçıların tuzakları ele geçirildi, kurtarılan balıklar suya bırakıldı.
Kayseri'de kaçak avlanan balıkçıların tuzakları ele geçirildi, kurtarılan balıklar suya bırakıldı.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.
Pınarbaşı ilçesindeki Bahçecik Barajı'nda, 550 metre "hayalet ağ" ile 800 balık tuzağı ele geçirildi.
Ekipler tuzaklardan kurtarılan 1500 yavru kereviti canlı olarak suya geri bıraktı.
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