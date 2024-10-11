7. Kayseri Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin sessiz sedasız başarı hikayeleri yazdığını söyledi.

Kentin ürettiğini, ihracat rekorları kırdığını belirten Çiçek, bu başarılarda ilime ve bilime verilen önemin büyük payı olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu yıl itibariyle 300 bin kitapseverin Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine üye olduğunu belirtti.

Her yıl fuara gelen ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çeken Büyükkılıç, "El ele, gönül gönle verince neler yapıldığını görüyoruz. Geçen sene altıncısını gerçekleştirdiğimiz fuarda 1 milyonun üzerinde insan kitaplarla buluştu, yazarlarla söyleşi ve imza gününde bir araya geldi, yayınevleri ile tanışma fırsatı buldu. Bu sene bu rekorun daha da üzerine çıkılacağına inanıyoruz." dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Kayseri'nin okumaya ve okutmaya meraklı bir şehir olduğunu dile getirdi.