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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 23:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 23:39
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 146,1 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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