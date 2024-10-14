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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:16
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 46 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

        Mecliste, Kayseri'de yürütülecek afet risk azaltma çalışmaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında protokol imzalamak üzere Büyükkılıç'a yetki verilmesi talebi de görüşülerek oy birliği ile kararlaştırıldı.

        Ayrıca, Yeşilhisar ilçesinde tescilli Aziz Georgios Kilisesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek tahsis protokolünü imzalamak üzere Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi.

        Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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