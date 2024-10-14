Kayseri'de temizlik malzemesi etiketli 20 ton etil alkol ele geçirildi

Depoda yapılan aramada, 8 tank içerisinde 20 ton etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'nde bir işletmenin deposunda kaçak alkol üretildiği ve temizlik malzemesi etiketiyle satışa sunulduğu bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmenin deposunda, temizlik malzemesi etiketi ile satışa hazırlanan 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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