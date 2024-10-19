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        Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:43
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        Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu platform üyeleri ile vatandaşlar, Filistin için yapılan duaya katıldı.

        Duadan sonra katılımcılar tekbir getirdi, "Şehit Yahya, yolun yolumuz" sloganı attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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