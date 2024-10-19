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        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından

        Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonucunun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:23
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        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
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        Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonucunun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

        Karşımaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un bugün istekli bir oyun sergilediğini belirterek, "Performansımıza diyeceğimiz bir şey yok. Sonuç odaklı çalışmamız gerekiyor. Bize 3 puan gerekiyor. Moral açısından da sıralama açısından da gerekli." dedi.

        Kayserispor'u daha iyi günlerin beklediğini dile getiren Açıkalın, şunları kaydetti:

        "Bundan sonraki maça bakacağız. İnşallah ondan 3 puanla döneceğimizi ümit ediyorum. Teknik heyetin bir planlaması var. Biz çıkıp ona, 'Bunu çıkar, bunu al.' diyecek değiliz. Saygı göstermemiz gerekiyor. Bunların yorumlarını daha sonra kendi içimizde yapıyoruz. Herkesin gerekçesi farklı. Eleştiriler de olacak. Haklı eleştiriler de olabilir. Teknik heyet de görüyor, biliyor. Onların verdiği kararlara buradan yorum yapmamız yanlış olur."

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