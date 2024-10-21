Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserili olan Almanya-KRV Eyalet Parlamentosu Milletvekili Tülay Durdu'yu makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) eyalet parlamentosu milletvekili Kayserili Tülay Durdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, Avrupa’nın dört bir yanındaki Kayserili gurbetçilerin her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri için hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Almanya-KRV Eyalet Parlamentosu Milletvekili Tülay Durdu ise Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - ERÜ’de "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği başladı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle bir araya geldi. Altun, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu. Hayatta geri alınamayan tek parametrenin zamanın olduğunu belirten Altun, "Sevgili gençler, zamanı iyi kullanarak ve zamanı iyi değerlendirerek kendinizi yetiştirme anlamında gayretle çalışmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.