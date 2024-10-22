Antakya Medeniyetler Korosu, Kayserililerle buluşacak

Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat depreminden sonraki ilk konserini de geçen yaz Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında vermişti.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bin yanında verdikleri konserlerle beğeni toplayan Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri ücretsiz izlenebilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram kutlamaları kapsamında gerçekleştirecek Cumhuriyet Konseri, Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak.

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