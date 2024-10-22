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        Antakya Medeniyetler Korosu, Kayserililerle buluşacak

        Talas Belediyesi, Antakya Medeniyetler Korosu'nu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kayserililerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:19
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        Antakya Medeniyetler Korosu, Kayserililerle buluşacak
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        Talas Belediyesi, Antakya Medeniyetler Korosu'nu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kayserililerle buluşturacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram kutlamaları kapsamında gerçekleştirecek Cumhuriyet Konseri, Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak.

        Türkiye'nin ve dünyanın dört bin yanında verdikleri konserlerle beğeni toplayan Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri ücretsiz izlenebilecek.

        Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat depreminden sonraki ilk konserini de geçen yaz Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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