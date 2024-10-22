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        Kayseri'de Cumhuriyet'in 101. yılında halk yürüyüşü düzenlenecek

        Kayseri'de Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinliklerinde halk yürüyüşü düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:11
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        Kayseri'de Cumhuriyet'in 101. yılında halk yürüyüşü düzenlenecek
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        Kayseri'de Cumhuriyet'in 101'inci yılı etkinliklerinde halk yürüyüşü düzenlenecek.

        Kayseri 100. Yıl Cumhuriyet Platformu adına Gazeteciler Cemiyeti'nde platform üyeleriyle basın açıklaması yapan Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel halk yürüyüşü gerçekleştireceklerini söyledi.

        Karaoğlu, 29 Ekim'de saat 14.00'te Sivas Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünden başlayacak yürüyüşü, Türk bayrakları, Atatürk posterleri eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sonlandıracaklarını belirtti.

        Herkesi yürüyüşe davet eden Karaoğlu, "Ülkesini, vatanını, Türkiye Cumhuriyetini seven çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden tüm halkımızı 'Yaşasın Cumhuriyet' haykırışları içinde şanlı Cumhuriyet yürüyüşüne davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyetin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin eseri olduğunu belirten Karaoğlu, "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağanıdır. Bize miras bırakılan bu Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda hürriyet, eşitlik ve adalet üzerine kurulu bir yaşam felsefesidir. Bu Cumhuriyet özgür düşünce, bilim, sanat ve kadın haklarıyla şekillenen bir medeniyet projesidir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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