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        Bıçakla saldıran bipolar hastasını silahla öldüren 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1 polis ve 2 bekçinin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:05
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        Bıçakla saldıran bipolar hastasını silahla öldüren 3 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1 polis ve 2 bekçinin yargılanmasına başlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar polis memuru A.T, bekçiler C.Ç. ve K.Ç. ile maktul İ.T'nin müşteki ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Sanıklar savunmalarında, olay günü mesai arkadaşlarının sağlık ekiplerine yardım etmek amacıyla gittikleri evde maktulün, kapıyı açar açmaz bıçakla saldırdığını ve bazı arkadaşlarının yaralandığını anlattı.

        Takviye amaçlı gittikleri ikamette, maktulün kendilerine de bıçakla saldırdığını öne süren sanıklar, koruma amaçlı yanlarında bulanan tabanca ile bu kişinin ayaklarına doğru ateş ettiklerini, öldürme kastları olmadığını iddia etti.

        Bipolar hastası maktulün yakınları ise o dönem nöbet geçiren ve evin içinde bıçakla dolaşan İ.T'nin hastaneye götürülmesi için sağlık ekiplerini aradıklarını anlattı.

        Kısa sürede yaşanan iki olayda güvenlik görevlilerinin ihmali ve tedbirsizliği olduğunu öne süren müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Duruşmada 19 tanık dinlendi. Olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi yönünde mütalaa veren duruşma savcısı, 3 sanığın beraatını istedi.

        Müşteki avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta 20 Kasım 2022'de bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekiplerine yardım eden bekçi F.D, polis memurları T.A, M.A. ve A.K, saldırgan tarafından bıçaklanmıştı.

        Polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen İ.T. hayatını kaybetmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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