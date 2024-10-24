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        Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15,65 metrekareye ulaştı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının 15,65 metrekareye ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:30
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        Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15,65 metrekareye ulaştı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının 15,65 metrekareye ulaştığını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı daha yeşil bir şehir inşa etmek istediklerini bildirdi.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak bir bölgede ağaç diktiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Ağaç dikmek son derece kıymetlidir. Çünkü doğayı güzelleştirdiği gibi iklim değişikliğinin önüne geçilmesine de katkı sağlar. Bu noktada asırlık ağaçların korunması ve yeni çınar ağaçların dikilmesi için çok yönlü çalışma yürütüyoruz. Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 15,65 metrekareye ulaşmıştır. Yaptığımız çalışmalarla toplamda Kocasinan'da 6 milyon 399 bin 961 metrekare yeşil alan oluşmaktadır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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