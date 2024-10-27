Kayseri'de bir zanlının mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 88 kapsül halinde 974,52 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Hastaneye sevk edilen A.G'nin röntgen ve tomografi görüntülerinde ise mide ile bağırsağında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan A.A. (34) ile A.G'nin (36) üzerinde 2,7 gram sentetik uyuşturucu ile 76 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

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