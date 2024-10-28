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        Kayseri'de yasa dışı avlanan 19 kişiye ceza kesildi

        Kayseri'de yasa dışı av yapan 19 kişiye ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:33
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        Kayseri'de yasa dışı avlanan 19 kişiye ceza kesildi
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        Kayseri'de yasa dışı av yapan 19 kişiye ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kentin farklı noktalarında yaptıkları av koruma kontrollerinde yasa dışı av yapan 19 kişiyi tespit etti.

        Ekipler, yasa dışı avlanan 19 kişiye ceza kesti.

        Ayrıca, vurulmuş vaziyetteki av hayvanlarına ve bir tüfeğe el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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