Kayseri'de "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi açıldı

Kayseri'de, Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonundan hüsnühat eserlerinin de bulunduğu "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" adlı serginin açılışı yapıldı.

İslam sanatının seçkin örneklerini bir araya getiren 24 hattata ait 41 eserin yer aldığı sergi, Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, en nadide eserlerinden oluşan "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisinin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hat sanatının öneminden bahseden Yazgı, "İslam medeniyetinin en derin anlamlarını yansıtan estetik ve manayı harmanlayan nadide bir gelenektir. İslam'ın kutsal metinlerinin nakış gibi işlenmesiyle ortaya çıkan bu sanat eserleri, asırlardır hem gönüllerimizi hem de zihinlerimizi beslemektedir. Türk milleti olarak İslam medeniyetine katkılarımızın bir göstergesi olan bu sanatımızın yaşatılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması bakanlığımız için bir vazife niteliğindedir." diye konuştu.

Yazgı, sergide Hafız Osman'dan Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye, Hasan Çelebi'den Ali Toy'a ve Mehmet Özçay'a kadar birçok hattatın 41 eserinin yer aldığını, değerli eserlerin tarihi bir yolculuğa çıkardığını da ifade etti.