Kayseri'de FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski polis memuru yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru G.Ö'yü (38) yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

