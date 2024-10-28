Kayseri 6. Bilim Şenliği sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen 6. Bilim Şenliği sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 50'nin üzerinde kurumun katıldığı şenlikte, 100'den fazla etkinlik yapıldı.

"Astronomi ve Uzay", "Nanoteknoloji ve Fizik", "Çevre ve Sıfır Atık", "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik", "Doğa ve Sanat", "Yaşam ve Biyoteknoloji", "Enerji Teknolojileri ve Fizik", "Paleontoloji" başlıklı atölye çalışmaların yapıldığı şenlik, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.