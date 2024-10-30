İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin yeni projelerden İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin yeni projelerden İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin 3 farklı bölgesinde çalışmaları devam eden sosyal yaşam merkezi projelerinden olan İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar bugün başladı.
Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan toplam 5 bin metrekare inşaat alanına yapılan merkezde, kadın erkek fitness ve stüdyo salonu, kadın ve erkek havuz, sauna ve buhar odası ile diyetisyen hizmetleri verilecek.
Vatandaşlar, detaylı bilgi ve kayıt için www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilecek, tesisin faaliyet tarihi ile ilgili bilgilendirme, kayıtlı üyelere ayrıca SMS ile yapılacak
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