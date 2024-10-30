Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin yeni projelerden İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin 3 farklı bölgesinde çalışmaları devam eden sosyal yaşam merkezi projelerinden olan İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar bugün başladı.

Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan toplam 5 bin metrekare inşaat alanına yapılan merkezde, kadın erkek fitness ve stüdyo salonu, kadın ve erkek havuz, sauna ve buhar odası ile diyetisyen hizmetleri verilecek.