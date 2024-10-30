Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        CHP Sözcüsü Yücel, Kayseri'de parti üyesinin silahla yaralandığı olaya ilişkin davayı takip etti:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de belediye meclis üyesi adayının silahla yaralandığı olaya ilişkin davanın ilk duruşmasını takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Sözcüsü Yücel, Kayseri'de parti üyesinin silahla yaralandığı olaya ilişkin davayı takip etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de belediye meclis üyesi adayının silahla yaralandığı olaya ilişkin davanın ilk duruşmasını takip etti.

        8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmayı izleyen Yücel, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tekrarlanan Pınarbaşı belediye başkanlığı seçiminin hemen ardından belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın, kızının yanında pusu kurularak, takip edilerek, araçla yolu kesilerek darbedilmesi ve sonra da silahla vurularak yaralanmasına ilişkin davanın ilk duruşması için Kayseri Adliyesi'nde olduklarını söyledi.

        O gün Pınarbaşı seçim sonuçlarını kaybetmeyi hazmedemeyen, kabullenemeyen, tahammül edemeyen, sandıktan çıkan sonucu kabul edemeyen kişiler tarafından adaylarının alçakça bir saldırıya uğradığını dile getiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu olayı gerçekleştirenler, belediye başkanlığını kaybeden, seçimi kazanamayan eski belediye başkanının kardeşi ve yeğeniydi. Biz bu alçakça saldırıyı bir kez daha buradan kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu olay basit bir adli vaka, basit bir adli olay değil. Hatırlarsanız, tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde Pınarbaşı'nda da bir seçim yapıldı. Pınarbaşı'nda yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Sayın Deniz Yağan belediye başkanı seçildi. Ardından basına ve kamuoyuna yansıyan görüntülerden hatırlayacağınız üzere bir milletvekilinin İlçe Seçim Kurulunu basması, İlçe Seçim Kurulu hakimine sinkaflı küfürlerle saldırmaya çalışması sonucunda yaşanan olaylar sonrasında Pınarbaşı'nda yapılan seçim iptal edildi. 2 Haziran'da seçim tekrarlandı. 2 Haziran'da yapılan seçimde yine Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Sayın Deniz Yağan, Pınarbaşı Belediye Başkanı seçildi."

        - "Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz"

        Yücel, bu seçimden kısa bir süre sonra belediye meclis üyesi adayı Bahadır'ın alçak ve hain saldırıya uğradığını kaydetti.

        Cumhuriyet Halk Partisinin bu davanın sonuna kadar takipçisi olduğunu vurgulayan Yücel, "Genel Merkeziyle, milletvekilleriyle, il başkanıyla, il örgütüyle ve ilçe örgütüyle bu davanın, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Kayseri'de ya da Pınarbaşı'nda mafyacılık oynayan şehir eşkıyalarına asla ve asla pabuç bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bizim sakinliğimizi, sükunetimizi, nezaketimizi kimse zafiyet olarak algılamasın, zafiyet zannetmesin. Biz bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu olayı gerçekleştirenler ve arkasındaki kişiler, azmettiriciler en ağır şekilde cezalandırılıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi bu işin peşini bırakmayacaktır." diye konuştu.

        Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen Şerafettin Bahadır ise yanlışı kendisinin yapmadığını söyledi.

        Kimseyle uğraşmadıklarını, dedikodu yapmadıklarını ve hakaret etmediklerini belirten Bahadır, "Bize yapılan bir haksızlık var. Bunun ceremesini de hep beraber çekiyoruz. Üzgünüm, çok üzücü bir olay. Adalet yine düzgün tecelli etmiştir. Herkese teşekkür ederim." dedi.

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve partililer de adliyeye gelerek Bahadır'a destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar başladı
        İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne online kayıtlar başladı
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Kayseri'de mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
        Kayseri'de mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
        Hacılar'da çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
        Hacılar'da çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, KKTC'de ziyaretlerde bulundu
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, KKTC'de ziyaretlerde bulundu
        Kayseri'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi
        Kayseri'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi