Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, YKS'de başarılı olan 33 öğrenciyi ödüllendirdi
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, YKS'de ilk 150 bine giren 33 öğrenciye çeyrek altın hediye etti.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, YKS'de ilk 150 bine giren 33 öğrenciye çeyrek altın hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi için belediyede tören düzenlendi.
Öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı törende konuşan Özdoğan, Hacılar'da eğitimde başarıyı destekleme adına verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Törende 33 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.
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