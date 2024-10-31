Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, YKS'de başarılı olan 33 öğrenciyi ödüllendirdi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, YKS'de ilk 150 bine giren 33 öğrenciye çeyrek altın hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, YKS'de başarılı olan 33 öğrenciyi ödüllendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, YKS'de ilk 150 bine giren 33 öğrenciye çeyrek altın hediye etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi için belediyede tören düzenlendi.

        Öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı törende konuşan Özdoğan, Hacılar'da eğitimde başarıyı destekleme adına verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Törende 33 öğrenciye çeyrek altın hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekibi Uludağ'da eğitim verdi
        Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekibi Uludağ'da eğitim verdi
        Pet shop yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanmıştı: Ellerim,...
        Pet shop yangınında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralanmıştı: Ellerim,...
        Üniversite öğrencileri kanser hastası çocukların "KANKA"sı oldu
        Üniversite öğrencileri kanser hastası çocukların "KANKA"sı oldu
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
        'Topal' şarkısı yüzünden yaralama sanıklarının yargılanmasına başlandı
        'Topal' şarkısı yüzünden yaralama sanıklarının yargılanmasına başlandı