Erciyes, London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

Erciyes, geçen yıldan itibaren acentelerle yürütülen çalışmalar neticesinde bu yıl ilk kez İngiliz kayak severleri ağırlayacak.

Erciyes AŞ yetkilileri fuarda özel kayak turları sunan acente ve profesyoneller ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ, kış sporları tutkunlarını buluşturan London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi oldu.

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