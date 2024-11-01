Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur'an Kursu hizmete girdi

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yaptırılan Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur'an Kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:48 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur'an Kursu hizmete girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yaptırılan Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur'an Kursu açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Mahallesi Sanayi Caddesi'nde faaliyete geçen Kur'an kursunun açılışı için program düzenlendi.

        Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Kursun temelinin ağustos ayında atıldığını anımsatan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak rekor yatırımlar yapıyoruz. Okullar, camiler, aile sağlık merkezleri, Kur'an kursları, kütüphaneler, parklar yapıyoruz. Hayırseverlerimiz de sağ olsunlar bize destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.

        Hayırsever Muharrem Han da Palancıoğlu'na bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Hayırseverliğin Kayseri'de ciddi bir karşılığının olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Palancıoğlu'nun hayırseverliğe başka bir boyut kazandırdığını vurguladı.

        Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da "Hayatının çeşitli dönemlerinde din eğitimini tam alamamış, yarım almış kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza açtığımız, açacak olduğumuz bu Kur'an kurslarında hayatlarında eksik kalan yönlerini tamamlayacağız. Dolayısıyla tamamlayıcı bir eğitime vesile olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Erciyes, London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
        Erciyes, London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
        Talas Belediyesi öğrencilere "sıfır atık eğitim seti" dağıttı
        Talas Belediyesi öğrencilere "sıfır atık eğitim seti" dağıttı
        "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrenci eğitimi sürüyor
        "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrenci eğitimi sürüyor
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, muhtarlarla buluştu
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, muhtarlarla buluştu
        Yörük Ömer, dede mirası hayvancılığı Erciyes'in eteklerinde tek başına yapı...
        Yörük Ömer, dede mirası hayvancılığı Erciyes'in eteklerinde tek başına yapı...
        Kayseri'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü