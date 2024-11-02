Büyükşehir zabıta, vatandaşların 1300 talebini yerine getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ay içerisinde yaklaşık 1300 talebi yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru için sorumluluk alanındaki pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde vatandaşlar tarafından zabıtanın sorumluğunda bulanan konularda Alo 153 İletişim Merkezi'ne, zabıta hattına ve şahsen bildirilen yaklaşık 1300 talep yerine getirildi.

Ekipler ayrıca, servis araçlarından taksilere, marketlerden çevre kirliliğine sosyal hayatı etkileyen her konuda çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.