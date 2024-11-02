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        Büyükşehir zabıta, vatandaşların 1300 talebini yerine getirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ay içerisinde yaklaşık 1300 talebi yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:32
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        Büyükşehir zabıta, vatandaşların 1300 talebini yerine getirdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 1 ay içerisinde yaklaşık 1300 talebi yerine getirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru için sorumluluk alanındaki pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda son bir ay içerisinde vatandaşlar tarafından zabıtanın sorumluğunda bulanan konularda Alo 153 İletişim Merkezi'ne, zabıta hattına ve şahsen bildirilen yaklaşık 1300 talep yerine getirildi.

        Ekipler ayrıca, servis araçlarından taksilere, marketlerden çevre kirliliğine sosyal hayatı etkileyen her konuda çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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