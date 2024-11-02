Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 73 Boa Morte), Cardoso, Mane (Dk. 84 Ackah), Bourabia (Dk. 84 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 63 Bahoken)
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 65 Shehu), Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Aimbetov), Yusuf Barası (Dk. 88 Alioui), Fougeu (Dk. 46 Yusuf Sarı)
Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulsamet Burak, Dk. 77 Shehu, Dk. 90+4 Ali Yavuz Kol (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 37 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 44 Attamah, Dk. 74 Bourabia, Dk. 90 Bilal Bayazıt (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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