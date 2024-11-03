Kayseri'de 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de 655 kilogram kaçak tütün ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de 655 kilogram kaçak tütün ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki A.K ve Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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