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        Kayseri'de 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kayseri'de 655 kilogram kaçak tütün ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:38
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        Kayseri'de 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Kayseri'de 655 kilogram kaçak tütün ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 655 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki A.K ve Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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