Ankara'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda Kayseri Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilen oyunların voleybol müsabakalarında Kayseri Erkekler Voleybol Takımı, Gaziantep İslahiye Kamu Spor Oyunları Takımını finalde yenerek şampiyon oldu.

Kayseri Kadınlar Voleybol Takımı ise turnuvada üçüncülüğü elde etti.

Oyunlarda birinci ve üçüncü olan takımlara madalyaları İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile müdür yardımcıları Şemun Akman ve Nurettin Şahin tarafından verildi.