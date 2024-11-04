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        Talas'ta okul temizlik çalışmaları devam ediyor

        Talas Belediyesinin ilçe genelindeki okullara yönelik yaptığı temizlik çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:00
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        Talas'ta okul temizlik çalışmaları devam ediyor
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        Talas Belediyesinin ilçe genelindeki okullara yönelik yaptığı temizlik çalışması devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas genelindeki 59 eğitim kurumunda belediye ekipleri, okullarda hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

        İki ekip halinde yürütülen çalışmalarda bahçeler başta olmak üzere kazan daireleri de dahil edilerek lavabolar, tuvaletler, kapılar, koridorlar ve sınıflar ile okulun her noktası temizlenip dezenfekte ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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