Kayseri'de 1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi

Ayrıca, şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma dönemine ait lahit bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.A, N.E, M.A, A.S, A.E, S.B. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 5 kitap ele geçirildi.

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