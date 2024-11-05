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        Yahyalı'da 200 kadına istihdam sağlanacak

        Yahyalı'da, Kayseri Valiliği ve Koyuncu ailesinin desteğiyle yapımı devam eden tekstil fabrikasına iş gücü sağlamak amacıyla kadınlar için eğitim kursu açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:15 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:15
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        Yahyalı'da 200 kadına istihdam sağlanacak
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        Yahyalı'da, Kayseri Valiliği ve Koyuncu ailesinin desteğiyle yapımı devam eden tekstil fabrikasına iş gücü sağlamak amacıyla kadınlar için eğitim kursu açılıyor.

        Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, kursa başvuran kadın kursiyerlerle bir araya gelerek fabrikanın son durumu hakkında bilgi verdi.

        Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, kadınların bir arada çalışacağı fabrikanın ilçede önemli istihdam sağlayacağını belirtti.

        Özsoy, "Bu fabrika tamamlandığında evinize ek bir katkı sağlayacaksınız. Yahyalı için 200 kişilik istihdam ciddi bir rakam. Amacımız insanları doğdukları yerde doyurmak. Şu an 65 kişinin çalıştığı bir yer var ancak burası daha modern ve ferah bir alan olacak. Biz de milletvekili olarak Yahyalı için üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Öztürk de ilçede işsizliği azaltmaya yönelik önemli adımlar attıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Kayseri Valiliği ve Koyuncu ailesinin desteğiyle ilçemize tekstil fabrikası kazandırıyoruz. Bu fabrika ile kadınlarımıza istihdam sağlayacağız. Destekleri için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'a ve Koyuncu ailesine teşekkür ediyorum. Bu kurs ile sizleri meslek sahibi yapacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim, şimdiden hayırlı olsun."

        Açılacak kurs ile Yahyalı'daki kadınlar tekstil alanında eğitim alarak iş imkana kavuşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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