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        Kayseri'de 1 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:12
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        Kayseri'de 1 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ve 99 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler M.B. (28), S.E. (46) ve M.S.S'nin (30) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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