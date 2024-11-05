Kayseri'de 1 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ve 99 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.B. (28), S.E. (46) ve M.S.S'nin (30) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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