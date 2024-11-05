Kayseri'de 1 kilo 170 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ve 99 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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