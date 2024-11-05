Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYMEK AŞ, çeşitli branşlardaki kurslarına yeni kayıtlar almaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK 2024 güz dönemi kursları çerçevesinde KAYMEK İhtisas Tesisinde düzenlenecek işaret dili jargon eğitimi kayıtları, KAYMEK Akademide düzenlenecek diksiyon, ofis programları kullanımı, işaret dili ve doğal afet tercümanlığı ile excel visual basic programlama kursları için kayıtlar başladı.

Vatandaşlar kurslar hakkında detaylı bilgiye ilgili telefon ve internet adreslerinden ulaşabilecek.

- Kayseri'de 2 mahalleye 6,5 milyon lira altyapı yatırımı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçebilmek için Yıldırım Beyazıt ve Uğurevler mahallelerini kapsayacak şekilde 6,5 milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Büyükkılıç, proje sayesinde Alpaslan, Erciyesevler ve Mimarsinan mahallelerinde yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su taşkınlarının önüne geçilebileceğini öngördüklerini belirtti.

- Başkan Yalçın "Söyleyeceklerim Var" programında gençlerle buluştu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Söyleyeceklerim Var” programında gençlerle bir araya geldi. 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda gençler sordu, Yalçın cevapladı. - Melikgazi'de "Çocuk Üniversitesi" projesi hayata geçirilecek Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Çocuk Üniversitesi" projesini hayata geçireceklerini belirtti. "Önce aile, önce kadın" temasıyla Çocuk Üniversitesi projesini hayata geçireceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti: