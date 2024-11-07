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        Polislerin tekvando ile tanıştırdığı çocuklar yaklaşık 800 madalya kazandı

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 6 bin civarında çocuk tekvando ile tanıştırılırken, sporcular son 10 yılda katıldıkları turnuvalarda yaklaşık 800 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:11
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        Polislerin tekvando ile tanıştırdığı çocuklar yaklaşık 800 madalya kazandı
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 6 bin civarında çocuk tekvando ile tanıştırılırken, sporcular son 10 yılda katıldıkları turnuvalarda yaklaşık 800 madalya kazandı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, fiziksel ve ruhsal gelişimin en iyi şekilde tamamlanması, sosyoekonomik imkansızlıklar yüzünden spordan uzak kalan veya sporla tanışma fırsatı bulamayanların yönlendirilmesi amacıyla 6-18 yaş arası çocuklara tekvando eğitimi veriliyor.

        Eğitimler, Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü bünyesinde verilmeye devam ederken, projenin başlatıldığı günden beri son 10 yılda tekvandoyla tanışan yaklaşık 6 bin sporcunun 5 bin 500'ü lisans aldı.

        Polis memuru ve başantrenör Mehmet Ali Dağlı, AA muhabirine, çocuklara 14 spor salonunda 4 antrenörle tekvando eğitimi verdiklerini söyledi.

        Eğitimlerin ücretsiz verildiğini belirten Dağlı, şunları kaydetti:

        "Faaliyetlerimizi Emniyet ERVA Spor Kulübü olarak tekvando branşında devam ettiriyoruz. 2014 yılından bu zamana kadar yaklaşık 6 bin sporcumuz oldu. Şimdiye kadar yaklaşık 800 madalyamız var. Bunlar çok ciddi rakamlar. Çoğu sosyal veya sportif projede bu rakam yakalanamıyor. Bu çok ciddi, önemli bir başarı. Bunlar minikler, yıldızlar, gençler, büyükler gibi kategorilerde. Bu madalyaların 10'u; Turkish Open, Balkan şampiyonaları, Başkanlık Kupası ve Avrupa Oyunları gibi uluslararası madalyalar. Bir sporcumuz da bu yıl Avrupa Şampiyonası'na katılacak."

        - "Ailelerden pozitif dönüşler alıyoruz"

        Dağlı, çocukların spor sayesinde her alanda başarılı olabileceğini anlatarak, "Buraya devam eden çocukların dersleri olumlu etkileniyor. Ailelerden pozitif dönüşler alıyoruz. 'Antrenmana başladıktan sonra öz güveni yerine geldi, fazla kilolarını attı, utangaçlığı gitti, sosyalleşmeye başladı, kendini daha iyi ifade edebiliyor, dersleri daha iyi' gibi güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dağlı, çocukları bu spor sayesinde dışarıdaki kötü alışkanlıklardan ve tehlikelerden uzak tuttuklarını sözlerine ekledi.

        Öğrencilerden 11 yaşındaki Kübra Alptekin, proje sayesinde 4 yıldır tekvando sporuyla ilgilendiğini söyledi.

        Severek ve isteyerek antrenmanlara geldiğini belirten Alptekin, "Kayseri'de il ve bölgesel olarak birinciliklerim var. Polisler hem dışarıda bizim için çalışıyor hem de burada bize antrenör olarak ders veriyor. Hayatımıza renk katıyor, bizi burada çalıştırıyorlar. Hedefim uluslararası şampiyonluklar. Kayseri Emniyet Müdürlüğüne de böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

        12 yaşındaki Şengül Ravza Yıldız ise "4 madalya kazandım. Bunların 3'ü bölgesel birincilik, 1'i üçüncülük. Çok çalışıyorum. İnşallah Türkiye şampiyonluğu, daha sonra uluslararası şampiyonluklar hedefliyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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