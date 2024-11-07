Kavga etmek için peşine düştükleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka birini bıçakladı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.Ç, M.A. ile B.Ö'yü hastaneye kaldırdı.

Bu sırada parkta bulunan B.Ö'yü (23) henüz öğrenilemeyen bir sebeple bıçakla yaralayan zanlılar, kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

A.Ç. ile M.A, tartıştıkları İ.Ç'den dayak yedi, sonra kaçmaya başladı.

Gevher Nesibe Mahallesi'nde, A.Ç. (19) ile M.A. (20), husumetli oldukları İ.Ç'yi takip ederek Mimar Sinan Parkı'nda durdurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.