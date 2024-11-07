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        Kavga etmek için peşine düştükleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka birini bıçakladı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga etmek için takip ettikleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka birini bıçakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:55
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        Kavga etmek için peşine düştükleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka birini bıçakladı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga etmek için takip ettikleri kişiden dayak yiyen 2 genç, başka birini bıçakladı.

        Gevher Nesibe Mahallesi'nde, A.Ç. (19) ile M.A. (20), husumetli oldukları İ.Ç'yi takip ederek Mimar Sinan Parkı'nda durdurdu.

        A.Ç. ile M.A, tartıştıkları İ.Ç'den dayak yedi, sonra kaçmaya başladı.

        Bu sırada parkta bulunan B.Ö'yü (23) henüz öğrenilemeyen bir sebeple bıçakla yaralayan zanlılar, kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.Ç, M.A. ile B.Ö'yü hastaneye kaldırdı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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