Kayseri Büyükşehir Belediyesinin binicilik eğitimleri özel derslerle devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlediği binicilik eğitimleri özel derslerle devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sayılı, Kayseri'nin en kapsamlı ve en büyük atlı spor merkezi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde 40'ar dakikalık periyotlarla düzenlenen eğitimin ücreti ise 500 lira olarak belirlendi.