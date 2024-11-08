Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü yakalandı

Polis ekiplerinin kaza yapmasına da sebep olan sürücüye 39 bin 920 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulama sırasında bir aracı durdurmak istedi.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplerin kaza yapmasına sebep olan otomobil sürücüsü yakalandı.

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