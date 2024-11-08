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        Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü yakalandı

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplerin kaza yapmasına sebep olan otomobil sürücüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 22:58 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:58
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        Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü yakalandı
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        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplerin kaza yapmasına sebep olan otomobil sürücüsü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulama sırasında bir aracı durdurmak istedi.

        İhtara uymayarak kaçan sürücü kovalama sonucunda yakalandı.

        Polis ekiplerinin kaza yapmasına da sebep olan sürücüye 39 bin 920 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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