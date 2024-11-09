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        Vali Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:14
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        Vali Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında saygı, rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

        Atatürk'ün gerek askeri dehası gerekse devlet adamlığı ile tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Başlatmış olduğu Milli Mücadele, bağımsızlık mücadelesi veren milletler için ilham kaynağı olmuş, yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tarihe ışık tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma doğrultusunda Cumhuriyetimiz bugün, kuruluş amacına uygun olarak, gelişen ekonomisiyle, sanayi tesisleriyle, üniversiteleriyle, otoyollarıyla, eğitim, spor ve sağlık alanındaki büyük yatırımlarıyla, tarım ve turizmdeki başarılarıyla her alanda gelişmişlik standartlarını yükseltmiş olup, yarınlara güven ve umutla bakan bir ülke konumundadır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 86'ncı yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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