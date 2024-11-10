Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 46. Cadde'de faaliyet gösteren sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
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