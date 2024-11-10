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        Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:12
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        Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 46. Cadde'de faaliyet gösteren sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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