Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

        Kayseri'de cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:28 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.U'nun 6 Kasım Çarşamba günü cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar etmesi sonucu çalışma başlattı.

        Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan U.U, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Kendini bakanlık personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutu...
        Kendini bakanlık personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutu...
        Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hacılar Belediyesinden "10 Kasım" konseri
        Hacılar Belediyesinden "10 Kasım" konseri
        Sünger atölyesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
        Sünger atölyesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
        Kayseri'de kendisini bakanlık personeli olarak tanıtan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de kendisini bakanlık personeli olarak tanıtan zanlı tutuklandı
        Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü