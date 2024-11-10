Kayseri'de tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.U'nun 6 Kasım Çarşamba günü cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar etmesi sonucu çalışma başlattı.

Kayseri'de cezaevinden tedavi için getirildiği hastaneden firar eden hükümlü yakalandı.

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