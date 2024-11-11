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        İç Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu

        Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:39
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        İç Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturuldu
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        Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Nevşehir'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Kuşçu Marina'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

        Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" temasıyla Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikildiğini söyledi.

        Yamula Barajı çevresinde geçen yıl 2 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Çapkın, "Çalışmalar neticesinde baraj havzasının turizm potansiyelinin artırılması ve erozyonun önlenerek barajın ömrünün uzatılması sağlanacaktır. Kuşçu Mahallesi'nde bugün 3 bin fidanın dikimi yapılacak. Yıl sonuna kadar da sedir, kızılçam, karaçam, ardıç, meşe, mahlep, huş, akasya, alıç ve iğde türlerinden toplam 1,2 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır." diye konuştu.

        Öğrencilerin halk oyunu ve hükümlülerden oluşan mehteran takımının gösterisinin ardından Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidanlar dikildi.

        - Yozgat

        Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda oluşturulan Çamlık Bal Ormanı sahasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmak için fidan dikimine katıldıklarını söyledi.

        Bu sene 700 bini tohum olmak üzere 1 milyon 300 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Özkan, Yozgat’ta gelecek yıllarda 4 milyona yakın fidanın dikimini gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Toplam 17 bin 850 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Niğde

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki ağaçlandırma sahasındaki etkinlikte, bu yıl toplam 3 bin dekarlık alanda fidan dikimi, 5 bin dekarda da erozyon kontrol çalışması yaptıklarını söyledi.

        Bugün il genelinde 5 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Çelik, "Burada diktiğimiz her fidan bir anlamda geleceğe bıraktığımız bir parça." dedi.

        Konuşmanın ardından Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, il protokolü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları dikerek can suyu verdi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas, Kırıkköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, öncelikle inançları gereği toprağı yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve bunları yaşatmakla mükellef olduklarını söyledi.

        Diğer taraftan da bu yeşil vatanı geleceğe daha yeşil haliyle devretmek istediklerini aktaran Makas, bunun da milli görevleri olduğunu dile getirdi.

        Orman İşletme Müdürü İbrahim Kaya da bugün il genelinde 4 lokasyonda 3 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar da yaklaşık 365 bin fidanın dikileceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Makas, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikerek can suyu verdi.

        - Kırşehir

        Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, ormanlık alanların ve biyolojik çeşitliliğin, toplumdaki orman ve çevre farkındalığının artırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Çevrenin dikilen fidanlarla daha yeşil, temiz ve yaşanılabilir hale geleceğini vurgulayan Demiryürek, çalışmalara katkı verenlere teşekkür etti.

        Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya ise kentteki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidan dikerek can suyu verdi.

        - Sivas

        Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki ağaçlandırma sahası ve il genelinde 11 lokasyonda 11 bin fidan dikildi.

        Vali Yardımcısı İhsan Maskar, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleceğe ve insanlığa nefes olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Bugünün gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak adına önemli bir gün olduğunu vurgulayan Maskar, Sivas'ta son 21 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanlık alanının 373 bin hektardan 504 bin hektara çıktığını ifade etti.

        Maskar, 2024'te il genelinde 32 bin dönüm alanda 3 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise çocuklarla fidan dikmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından programa katılan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Doğan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de merkeze bağlı Sulusaray beldesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ali Fidan, bugün 5 bin fidanın dikimi gerçekleştireceklerini, 15 bin fidanın da vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.

        Dikim sırasında çekim yapan basın mensuplarına "Biz fidanı diktik, siz çektiniz. Sıra sizde. Şimdi siz dikin, biz sizi çekelim." diyen Vali Fidan, ardından fidan diken gazetecilerin fotoğrafını çekti.

        Etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Fevzi Aygün, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve belde sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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