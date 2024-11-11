Kayseri'de bıçakla saldıran bipolar hastasını silahla öldüren 3 sanık beraat etti
Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1 polis ve 2 bekçi beraat etti.
Kayseri'de 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının tabancayla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 1 polis ve 2 bekçi beraat etti.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar polis memuru A.T. ve bekçi C.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık bekçi K.Ç. duruşmaya katılmadı.
Sanıklar savunmalarında beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların "meşru savunma" haklarını kullandıkları gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.
- Olay
Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta 20 Kasım 2022'de bipolar bozukluğu bulunan İ.T'ye müdahale etmek için evine giden sağlık ekiplerine yardım eden bekçi F.D, polis memurları T.A, M.A. ve A.K, saldırgan tarafından bıçaklanmıştı.
Polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen İ.T. hayatını kaybetmiş, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.