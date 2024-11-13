Kayseri'de 22 yıldır kayıp kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

Kayseri'de 22 yıldır kayıp olan kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 1992 yılından beri kayıp olan H.T'nin kızı A.Y'nin, annesini öldürdüğü iddiasıyla şikayette bulunması üzerine hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan dava açılan tutuklu sanık Y.T, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Kız kardeşini ağabeyi M.T'nin evine yerleştirdiklerini belirten sanık, "Daha sonra ağabeyimin evine gittim. Kız kardeşimi göremeyince kendisine, 'H.T. nerede' diye sordum, 'Almanya'ya gönderdim.' dedi. Bir hafta sonra gittiğimde bana bu kez, 'H.T'yi öldürdük, denize attım. Bunu hiç kimseye demeyeceksin. Sen de benim ortağımsın. H.T'yi birlikte öldürdük.' dedi. Korktuğum için 'tamam' dedim. Sonra babama anlattım. Ortada bir cinayet var. Kız kardeşimden 1992 yılından bugüne hiçbir haber yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Y.T. savunmasında, evlenip Adana'ya yerleşen kız kardeşinin eşi ile sorunlar yaşaması üzerine 1992'de ağabeyi ve annesi ile gidip kardeşini Kayseri'ye getirdiklerini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın yeğeni Y.T. ise amcası Y.T. ve babası M.T'nin evde yaptıkları bir sohbette, kız kardeşlerini nasıl öldürdüklerine dair konuşmalarını duyduğunu öne sürdü.

Bu ikisinin, kız kardeşlerini işkence ederek öldürdüğünü iddia eden tanık, şunları kaydetti:

"Halamı Adana'dan getirdikten sonra açık diye saçını sıfıra vurmuşlar. Su dolu küvete koyup elektrik vermişler. Halam da bu işkencelere dayanamadı. Dedem, babam ve amcam, bir gün araçla köye giderken Erkilet'in tepesinden geçtikleri esnada, bu ikisi dedeme, 'Kız kardeşimiz burada yatıyor. Git, bir Fatiha oku' demişler. Dedem, kızı kaybolduktan sonra yetkililere gidip haber vermek istiyor ancak bu kişiler kendisini engelliyor, olaydan 15 gün sonra da ölüyor. Dedemin ölümünün de şüpheli olduğunu düşünüyorum. Bu kişiler halamı namus için öldürmüş olabilir, tam nedenini bilmiyorum."