Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesinin desteklediği 7 takım TEKNOFEST'te dereceye girdi

        Melikgazi Belediyesinin projelerini desteklediği 7 takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te derece yapmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesinin desteklediği 7 takım TEKNOFEST'te dereceye girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesinin projelerini desteklediği 7 takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te derece yapmayı başardı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların AR-GE projelerinin yarıştığı TEKNOFEST'te, Melikgazi Belediyesinin desteklediği 7 takım ilk 10'a girdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere yönelik birçok yatırıma imza atıklarını belirterek, "Birçok etkinliğe, faaliyete destek veriyoruz ama bunların içerisinde TEKNOFEST en önemli desteklerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

        Son 3 yılda 5 milyon lira malzeme desteği vererek TEKNOFEST'e ilkokul, lise ve üniversiteden takımların katılımı sağladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "2024 yılı için tam 2,5 milyon lira malzeme desteği vererek 36 takımı destekledik ve bu takımlar 3 farklı ilde gerçekleştirilen yarışmalara katıldılar. Bu takımlardan 16 tanesi finalist oldu ve bunların içerisinden 7 tanesi de ilk 10’a kaldı. Ben hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere desteğimiz devam edecek. Gençler gerçekten farklı projelerle ülkemizin gelişmesine katkı sunabilecek formattalar. Biz de gençlerin elinden tutmak, onlara her türlü desteği vermek için birçok desteği hayata geçiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında iş birliğ...
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocasinan Belediyesi arasında iş birliğ...
        Ali Dağı'nın zirvesine 1111 fidan dikildi
        Ali Dağı'nın zirvesine 1111 fidan dikildi
        Kayseri'de aranan 10 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 10 hükümlü yakalandı
        Talas'ın tarihi sokaklarında dış cephe yenilenmesi yapılacak
        Talas'ın tarihi sokaklarında dış cephe yenilenmesi yapılacak
        Tüp bebek tedavisiyle doğan bebeklerine doktorun adını verdiler
        Tüp bebek tedavisiyle doğan bebeklerine doktorun adını verdiler
        Kayseri'de 22 yıldır kayıp kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim...
        Kayseri'de 22 yıldır kayıp kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim...