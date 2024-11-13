Melikgazi Belediyesinin desteklediği 7 takım TEKNOFEST'te dereceye girdi

Melikgazi Belediyesinin projelerini desteklediği 7 takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te derece yapmayı başardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların AR-GE projelerinin yarıştığı TEKNOFEST'te, Melikgazi Belediyesinin desteklediği 7 takım ilk 10'a girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere yönelik birçok yatırıma imza atıklarını belirterek, "Birçok etkinliğe, faaliyete destek veriyoruz ama bunların içerisinde TEKNOFEST en önemli desteklerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda 5 milyon lira malzeme desteği vererek TEKNOFEST'e ilkokul, lise ve üniversiteden takımların katılımı sağladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti: