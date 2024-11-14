Erciyes Koç Dağı'na 181 bin 500 fidan dikildi

Kayseri'de Erciyes Koç Dağı'ndaki 140 hektarlık alana 5 farklı türde 181 bin 500 fidan dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidan dikimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.