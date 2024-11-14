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        Erciyes Koç Dağı'na 181 bin 500 fidan dikildi

        Kayseri'de Erciyes Koç Dağı'ndaki 140 hektarlık alana 5 farklı türde 181 bin 500 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:56
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        Erciyes Koç Dağı'na 181 bin 500 fidan dikildi
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        Kayseri'de Erciyes Koç Dağı'ndaki 140 hektarlık alana 5 farklı türde 181 bin 500 fidan dikildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidan dikimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığınca 140 hektarlık alanda yapılan çalışmada 5 farklı türde 181 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Oluşturulan yutak alan ormanı ile iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadele amaçlanırken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak da hedefler arasında yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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