Erciyes Koç Dağı'na 181 bin 500 fidan dikildi
Kayseri'de Erciyes Koç Dağı'ndaki 140 hektarlık alana 5 farklı türde 181 bin 500 fidan dikildi.
Kayseri'de Erciyes Koç Dağı'ndaki 140 hektarlık alana 5 farklı türde 181 bin 500 fidan dikildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidan dikimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığınca 140 hektarlık alanda yapılan çalışmada 5 farklı türde 181 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Oluşturulan yutak alan ormanı ile iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadele amaçlanırken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak da hedefler arasında yer alıyor.
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